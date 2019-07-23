Директор "Холдоми": контролирующие органы не предъявляли существенных замечаний к лагерю

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Контролирующие органы не предъявляли серьезных претензий к организации детского палаточного лагеря на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, где в понедельник вечером произошел пожар. Об этом заявил во вторник директор детского лагеря Максим Кузнецов в эфире телеканала РБК.

"Была плановая проверка, было предписание на устранение небольших замечаний в документах. Что касается иных форм замечаний, их никогда не было. В прошлом году эту часть лагеря, палаточную, лично проверял губернатор вместе с начальником УВД края", - сказал он.

Ранее Кузнецов сообщил ТАСС о своем задержании.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко отметила в эфире РБК, что во время последней проверки, которая была проведена 11 июля 2019 года, "руководство лагеря, видимо, намеренно ввело в заблуждение членов комиссии о том, что эти палатки предназначены для игр". Она добавила, что в октябре 2018 года от лагеря "Холдоми" поступила заявка на организацию отдыха для детей. "Палатки они нигде не заявляли, потому что для них существуют совершенно другие нормы, СанПиНы, ГОСТы, реестры и так далее", - подчеркнула Трегубенко.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила ТАСС, что контролирующие органы регулярно проводили проверки в лагере. "Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Задача проверочных мероприятий - выявить то, что реально может навредить детям", - отметила она.