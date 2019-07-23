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В центре Киева произошел пожар в многоэтажном доме

Спасатели эвакуируют людей из здания

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Пожар возник в многоэтажном доме в Печерском районе Киева, в настоящее время проводится эвакуация людей. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве Светлана Водолага.

"Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома по улице Кловский спуск, 14/25. В многоэтажном доме люди, их эвакуируют", - цитирует ее агентство УНИАН.

По словам спикера, сотрудники ГСЧС занимаются ликвидацией возгорания.

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