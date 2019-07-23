Ростехнадзор возбудил дела на руководителей шахты "Анжерская-Южная" после гибели горняка

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора возбудило административные дела в отношении директора, главного инженера и начальника участка шахты "Анжерская-Южная" в Кузбассе после обрушения горной породы и гибели в забое горняка. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос ТАСС.

Основанием для составления административных дел послужили результаты ведомственной проверки, проведенной Ростехнадзором в ночь с 17 на 18 июля 2019 года, сразу после инцидента с гибелью проходчика в забое "Анжерской-Южной".

"В обводненной горной выработке не произведено крепление бортов выработки на протяжении 8,6 метров от забоя. Временная крепь в забое не применялась, при этом отставание постоянной анкерной крепи от забоя составило 1,4 метра при допустимых не более 0,5 метров. <…> Несмотря на имеющиеся нарушения, <…> надзором шахты был выдан наряд на дальнейшее проведение 3 метров выработки", - говорится в сообщении ведомства.

17 июля в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода. В этот момент в забое находились 66 горняков, один из которых погиб. Решением суда по результатам проверки Ростехнадзора работа шахты была частично приостановлена на 45 суток. По факту происшествия прокуратурой Кузбасса и СУ СК РФ по Кемеровской области проводится проверка.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.