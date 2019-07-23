Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына. Инцидент произошел в селе Великовечное Белореченского района на Кубани 18 июля.

"В настоящий момент стало известно, что с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом, семья не состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что мальчика осмотрели травматолог и педиатр, телесных повреждений не выявлено. Было установлено место жительства матери ребенка, она написала заявление с просьбой поместить его в реабилитационный центр, где мальчик уже находится на данный момент. "С ним продолжают работать психологи и иные специалисты, оказывать необходимую помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой. Ребенок контактен, адаптировался в детском коллективе", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Ранее сообщалось, что пока ребенок сидел в сарае, мужчина вместе со своей беременной женой и вторым 4-летним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начинались роды. Оставшийся на цепи мальчик смог освободиться и к вечеру добрался до одного из местных магазинов, где рассказал работникам о произошедшем, они обратились в правоохранительные органы.