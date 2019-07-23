В Нижнем Новгороде арестовали бизнесмена за махинации при строительстве оборонного завода

ТАСС, 23 июля. Руководитель компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев, ранее судимый за хищения на космодроме Восточный, арестован по делу о мошенничестве при строительстве Нижегородского завода 70-летия Победы (входит в концерн "Алмаз-Антей"). Его дочь и секретарь-референт Евгения Дегтярева отправлена под домашний арест, сообщил ТАСС адвокат Дегтяревой Александр Тонконог.

"Сергей Дегтярев арестован, он находится в СИЗО №1 Нижнего Новгорода. Евгения Дегтярева отправлена под домашний арест. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием")", - отметил адвокат.

По его словам, обвинение в мошенничестве предъявлены по делу о строительстве Нижегородского завода 70-летия Победы. "Вменяемый ущерб - 255 млн рублей", - добавил он. Второе уголовное дело, возбужденное в отношении Дегтяревых, связано с обманутыми дольщиками, уточнил адвокат.

Тонконог отметил, что дело о хищениях при строительстве завода связано с тем, что заказчик стройки не смог получить от подрядчика причитающиеся 300 млн рублей по банковским гарантиям. "Заказчик обратился в банк, не поставив печать на требовании об уплате гарантии и направив ее по неправильному адресу", - пояснил собеседник.

Он также отметил, что Дегтярева была секретарем-референтом и помощником руководителя компании "ВИП-Стройинжиниринг", она не могла принимать самостоятельных решений, связанных со строительством завода.

В феврале 2018 года Сергей и Евгения Дегтяревы были осуждены по делу о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный на 8 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно. В октябре 2018 года в апелляционной инстанции приговор удалось смягчить. Дегтяревой назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы и штраф в размере 600 тыс. рублей, Дегтяреву - 5 лет 2 месяца колонии и штраф в размере 750 тыс. рублей. Дегтяреву освободили из-под стражи в зале суда, ее отец вышел на свободу в апреле 2019 года.