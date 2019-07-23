Полиция Москвы возбудила дело по факту избиения мужчины в парке в районе Солнцево

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Двое злоумышленников причинили тяжелые ножевые ранения мужчине в одном из парков столичного района Солнцево и скрылись. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Инцидент произошел в парке 60-летия Октября рядом с улицей Богданова. В полицию поступило сообщение о конфликте между тремя мужичинами, который перерос в драку. Прибывшие полицейские установили, что в результате конфликта мужчина 1984 года рождения получил ножевые ранения. Он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений")", - сказали в полиции.

Инцидент произошел 13 июля, однако внимание на него общественность обратила лишь сегодня, когда в Интернете появился видеоролик, снятый очевидцем происшествия.