МВД и СК предложили сдаться беглому лидеру банды, убивавшей воров в законе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МВД и Следственный комитет раскрыли подробности дела банды Николая Емельянова, убивавшей воров в законе в Брянской и Калужской областях. Как сообщили журналистам представители двух ведомств, в июле этого года присяжными Московского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор в отношении семерых участников преступной группировки, однако сам лидер ОПГ в настоящее время находится в международном розыске.

"Дело было очень сложное, мне оно было поручено около 10 лет назад, в 2009 году. Примерно в июне 2010 года нам удалось установить состав этой группировки, кто и чем занимался. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что данная группировка входила в преступное сообщество, которое возглавлял Николай Емельянов, который в настоящее время находится в международном розыске. Численность группировки была значительной, то есть, по некоторым подсчетам, около 70 человек - это как взрослые люди, так и молодежь", - сказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Калужской области Дмитрий Рыженко.

Он также отметил, что следствием было установлено, что с 2003 по 2007 годы члены банды на территории Брянской и Калужской областей совершали заказные убийства других членов преступного мира в ходе борьбы за власть.

"Нами была создана оперативная группа и в результате удалось выяснить масштаб того бедствия, которое представляло данное сообщество. На сегодняшний день мы пытаемся разобрать более 50 преступлений, которые были совершены участниками данной группировки", - отметил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел Главного управления уголовного розыска МВД Евгений Кузин.

Он также отметил, что правоохранители не надеются на то, что лидер группировки Николай Емельянов сдастся, но это может помочь ему избежать пожизненного наказания. "Мы не питаем иллюзий и не рассчитываем, что он придет и сдастся, будет давать какие-то признательные показания. Если придет, то будем объективно разбираться и, возможно, это позволит избежать пожизненного наказания", - заключил Кузин.