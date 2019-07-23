Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки

"На фоне уменьшения интенсивной терапии общее состояние [пациентки] стабильно. У врачей еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации. Об этом сообщила вторник пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

В пресс-службе добавили, что полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять очень длительное время. Уточняется, что проведенная ранее врачами терапия позволила избежать ампутации левой руки. Отмечается положительная динамика в заживлении ожогов.

"Аппетит у [девочки] хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки. У ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, тактика лечения которого будет определена после полной стабилизации состояния больной", - говорится в сообщении.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ребенка 5 июля перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Обвиняемая в избиении - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке тетей, - была задержана 4 июля. Против нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.