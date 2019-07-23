Экс-министра культуры Воронежской области отпустили под подписку о невыезде

ВОРОНЕЖ, 23 июля. /ТАСС/. Бывшая руководитель управления культуры Воронежской области дала подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила ТАСС представитель пресс-службы регионального управления СУ СК по региону Ирина Волкова.

"Подтверждаем, что в отношение 43-летней бывшей сотрудницы департамента культуры взята подписка о невыезде", - сказала собеседница.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении обязывает подозреваемого, в частности, не покидать место жительства без разрешения дознавателя.

Воронежские следователи 22 июля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) в отношении бывшего руководителя департамента культуры Воронежской области 43-летней Эмилии Сухочевой, ее 39-летнего родственника и его 48-летнего знакомого. Они подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более 500 тыс. рублей, которые в 2019 году выделили на проведение мероприятия под кураторством чиновницы.

Сухочева возглавляла департамент культуры Воронежской области с 2015 года, губернатор освободил ее от должности в конце июня 2019 года.