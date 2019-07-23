Полиция Крыма проверит информацию о драке между туристами и местными фотографами

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Оперативники уголовного розыска Крыма начали проверку после публикации в социальных сетях видеоролика о драке между фотографами и туристами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

Ранее во вторник в соцсетях появилась видеозапись, на которой несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. В комментарии автор указал, что инцидент произошел в понедельник у стен Судакской крепости. По словам автора поста, участвовали в конфликте фотографы, которые предлагают сделать снимки с птицами, и туристы, которые отказались платить за такие услуги.

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись о том, что неизвестные лица наносят телесные повреждения неизвестным гражданам якобы за отказ оплаты фотоуслуг. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, проверку по данному факту поручено проводить сотрудникам уголовного розыска", - сообщили в крымской полиции.

Собеседник уточнил, что полиции предстоит найти очевидцев конфликта, чтобы установить личности участников и обстоятельства произошедшего.

"С заявлениями в полицию по указанному факту никто не обращался. По предварительной информации, за медицинской помощью с телесными повреждениями, полученными в ходе указанного конфликта, в медучреждения города граждане также не обращались", - добавил он.