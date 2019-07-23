Приговор осужденному за призывы к терроризму Павлу Грибу признали законным

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии за призывы к терроризму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Защита в своей жалобе обратила внимание ВС России на несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор.

"В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые потом легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене", - сказала адвокат.

Подсудимый в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда. "Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал осужденный. В свою очередь прокурор попросил решение суда оставить без изменения. "Разделяю решение суда первой инстанции, считаю его законным и обоснованным, прошу оставить без изменения", - сказал прокурор.

Гриб был задержан 24 августа 2017 года. Он содержался в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область. На момент совершения преступления он являлся членом запрещенной в России экстремистской организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО). Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к шести годам за призывы к терроризму и склонению к теракту в Сочи.

Судом установлено, что с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал одну из сочинских старшеклассниц привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня, а затем покинуть территорию РФ. Исходя из текста обвинения, Гриб давал ей подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке.