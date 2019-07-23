СК возбудил дело о халатности при обеспечении жителей Саратовской области лекарствами

САРАТОВ, 23 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц саратовских больниц и местного Минздрава из-за проблем, связанных с обеспечением жителей льготных лекарств, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" сообщила, что выявлено 30 регионов, где власти плохо справляются с лекарственным обеспечением. В числе регионов, где наблюдаются вопросы по этой части, министр назвала Саратовскую область.

"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ["Халатность"]. Оно было возбуждено по результатам доследственной проверки информации, озвученной в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации, о проблемах с лекарственным обеспечением населения региона", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, в 2019 году сотрудники учреждений здравоохранения региона, а также местного Минздрава не обеспечили выдачу пациентам жизненно необходимых лекарств. Пациенты были вынуждены приобретать дорогостоящие лекарства за собственные деньги, а у тех, кто такую возможность не имел, ухудшалось состояние здоровья. Причастных к сложившейся ситуации теперь предстоит установить следователям.