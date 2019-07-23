Суд продлил срок ареста трех фигурантов дела экс-министра Абызова до 25 октября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока ареста на 3 месяца трем фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максима Русакова, экс-гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева", - сказала представитель суда.

Аналогичные ходатайства СК суд рассматривает в настоящее время в отношении самого Абызова, а также двух других фигурантов дела - бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова и директора по экономике и финансам компании "Рэмис" Галины Фрайденберг. Срок следствия по делу продлен до декабря 2019 года.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с сообщниками он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой"). Они отрицают вину и настаивают на том, что предметом уголовного дела стали гражданско-правовые отношения.