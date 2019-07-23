Рейс "Аэрофлота" из Осло в Москву благополучно вернулся в аэропорт вылета

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Осло в Москву, благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Ранее, по данным портала Flightradar, экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации на борту и принял решение вернуться в Осло.

"Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло - Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно", - сообщили в авиакомпании.

Пассажиры рейса обеспечиваются всем необходимым "в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", подчеркнул перевозчик.

Как сообщалось ранее, самолет Airbus A321, выполнявший рейс SU2175, вылетел в 14:35 мск из аэропорта Осло и спустя 15 минут подал сигнал о чрезвычайной ситуации.