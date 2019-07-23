СМИ сообщили о гибели двух россиян при крушении вертолета в Италии

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Двое россиян - мужчина и женщина - предположительно погибли в результате крушения вертолета у итальянского острова Горгона (провинция Ливорно). Об этом сообщает во вторник газета La Nazione.

По ее данным, в результате поисков в районе крушения были обнаружены тела женщины, пассажирки вертолета, и пилота.

Мужчина 37 лет, предположительно россиянин, считается пропавшим без вести. Согласно информации полиции, он являлся владельцем вертолета.

Транспортное средство вылетело с озера Комо и направлялось в Олбию (Сардиния).

В посольстве РФ в Италии корреспонденту ТАСС сообщили, что информация проверяется.