Под Смоленском при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 14 человек

ТАСС, 23 июля. Врачи оказывают необходимую помощь 14 пострадавшим, получившим во вторник различные травмы после столкновения автобуса с грузовиком в Дорогобужском районе Смоленской области, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Столкновение автобуса, перевозившего рабочих с предприятия в городе Дорогобуж, с грузовым автомобилем произошло на автодороге Дорогобуж - Верхнеднепровск - Сколково. По данным регионального управления МВД, трое пострадавших в аварии госпитализированы, пять человек обратились за помощью самостоятельно.

"Госпитализированы три человека, одна женщина направлена на консультацию в Сафоновскую ЦРБ и 10 человек [находятся] на амбулаторном лечении", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации, авария произошла по причине того, что водитель грузовика не предоставил преимущество в движении автобусу, который двигался по главной дороге.