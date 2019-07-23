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Под Смоленском при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 14 человек

Троих пострадавших госпитализировали

ТАСС, 23 июля. Врачи оказывают необходимую помощь 14 пострадавшим, получившим во вторник различные травмы после столкновения автобуса с грузовиком в Дорогобужском районе Смоленской области, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе района. 

Столкновение автобуса, перевозившего рабочих с предприятия в городе Дорогобуж, с грузовым автомобилем произошло на автодороге Дорогобуж - Верхнеднепровск - Сколково. По данным регионального управления МВД, трое пострадавших в аварии госпитализированы, пять человек обратились за помощью самостоятельно.

"Госпитализированы три человека, одна женщина направлена на консультацию в Сафоновскую ЦРБ и 10 человек [находятся] на амбулаторном лечении", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации, авария произошла по причине того, что водитель грузовика не предоставил преимущество в движении автобусу, который двигался по главной дороге.

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