В палаточном лагере в Хабаровском крае проводилась противопожарная тренировка с вожатыми

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инспекторы пожарного надзора проводили противопожарную тренировку с вожатыми детского палаточного лагеря в Хабаровском крае, где в ночь на 23 июля в результате пожара погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тренировка проводилась в предыдущую смену 11 июля, в том числе по эвакуации в случае пожара, именно в палаточном лагере на территории базы отдыха "Холдоми". Инструктаж проводился с вожатыми", - сказал собеседник агентства. Он не исключил, что благодаря этому вожатым удалось помочь большинству детей во время пожара.

Другой источник пояснил ТАСС, что в России нет нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности к палаточным лагерям, так как они не являются стационарными объектами. Согласно сайту турбазы, в летний и осенний каникулярный период на территории комплекса организован детский оздоровительный лагерь (250 человек за одну смену), который входит в реестр детских оздоровительных лагерей по Хабаровскому краю. По словам собеседника агентства, возможность запрета на размещение детей в палатках на территории официально зарегистрированных детских лагерей никак не регламентирована.

Источник добавил, что в ходе следственных действий будут изучаться свойства материалов, из которых были сделаны палатки. "Судя по всему, они загорелись, как порох, но нормативных противопожарных требований к материалам, из которых сделаны палатки, не предусмотрено", - сказал он. Ранее другой источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной пожара мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток. Пожар начался ночью, по одной из версий, персонал пытался потушить его самостоятельно и поздно вызвал пожарных. К моменту их прибытия уже горело 20 палаток на общей площади 2,4 тыс. кв. м.