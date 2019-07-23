Два человека погибли в результате аварии в Подмосковье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех автомобилей в Рузском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня днем на трассе А-108 в Рузском районе произошло столкновение трех транспортных средств, в результате чего погибли два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все причины произошедшего.