{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в результате аварии в Подмосковье

На трассе А-108 в Рузском районе произошло столкновение трех автомобилей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех автомобилей в Рузском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня днем на трассе А-108 в Рузском районе произошло столкновение трех транспортных средств, в результате чего погибли два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все причины произошедшего.

Теги
Россия
Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки
В полиции сообщили, детали происшествия выясняются
Читать полностью