Суд продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву на время следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Экс-чиновник останется под арестом до 20 сентября, сообщили ТАСС в суде во вторник.

"Рассмотрено постановление о продлении срока содержания под домашним арестом. Постановили продлить меру пресечения в отношении Евгения Гурьева на два месяца, всего до пяти месяцев 20 суток, то есть до 20 сентября 2019 года", - сообщили в суде

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), обвинение по нему было предъявлено Гурьеву, который в 2014-2016 годах являлся министром земельных и имущественных отношений Башкирии, а с 2016 года по 2018 год также был вице-премьером региона.

По данным следствия, в ноябре 2015 года Гурьев, превышая свои полномочия, в обход закона о конкурсных процедурах организовал продажу ООО "Группа компаний СУ-10" двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тыс. кв. м. При этом их стоимость была занижена вполовину от кадастровой. На тот момент право распоряжаться этими участками у ведомства отсутствовало. В результате бюджет Башкирии недополучил около 27 млн рублей дохода от реализации госимущества.