Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали при инциденте со стрельбой в центре финской столицы днем во вторник. Об этом сообщила в Twitter столичная полиция.

"Два человека пострадали в ходе стрельбы на улице Хиеталахденкату. На данный момент их жизни не угрожает опасность", - говорится в сообщении. О характере травм полиция не информирует.

Полицейские добавили, что пострадавшим оказывается помощь. Детали происшествия выясняются.

По информации ведомства, опасности для прохожих в центре Хельсинки сейчас нет.