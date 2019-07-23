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Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки

В полиции сообщили, детали происшествия выясняются

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали при инциденте со стрельбой в центре финской столицы днем во вторник. Об этом сообщила в Twitter столичная полиция.

"Два человека пострадали в ходе стрельбы на улице Хиеталахденкату. На данный момент их жизни не угрожает опасность", - говорится в сообщении. О характере травм полиция не информирует.

Полицейские добавили, что пострадавшим оказывается помощь. Детали происшествия выясняются.

По информации ведомства, опасности для прохожих в центре Хельсинки сейчас нет.

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