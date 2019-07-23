Абызов назвал уголовное дело в отношении себя "глобальным абсурдом"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, назвал уголовное дело в отношении себя и других фигурантов "большим глобальным абсурдом". Об этом он заявил в Басманном суде Москвы, где во вторник решается вопрос о продлении срока ареста обвиняемому.

"Я не совершал преступления, в которых меня подозревает и обвиняет следствие. Не совершал я хищение денежных средств и категорически отрицаю, что я создал преступное сообщество. За четыре месяца нахождения в СИЗО я понял, что все это большой, глобальный абсурд", - сказал обвиняемый.

По его словам, с одним из фигурантов он познакомился в суде на продлении срока ареста. "Следствию нужно только одно, чтобы я сказал "да", оговорил себя и других людей, а я этих людей даже не знаю. Прошу прощение у этой женщины [директор по экономике и финансам компании "Рэмис" Галина Фрайденберг], что из-за моей фамилии она оказалась тут. Мне вменяют ОПГ, а почему не терроризм, почему не бандитизм?" - заявил Абызов. Он добавил, что следствие оказывает на него давление, не позволяет увидеться с семьей и посетить церковь.