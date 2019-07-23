Посольство России в Италии держит на контроле дело о гибели россиян при крушении вертолета

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Российское посольство в Италии держит на контроле дело о крушении вертолета у берегов области Тоскана, в результате которого погибли два россиянина. Об этом во вторник диппредставительство сообщило в своем Twitter.

"Дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами Италии", - говорится в нем.

По данным итальянской стороны, 22 июля около 19:00 в море рядом с островом Горгона упал вертолет Robinson 66 с двумя гражданами России на борту.

Ранее в прокуратуре города Ливорно ТАСС подтвердили, что обнаружено тело женщины, которая управляла вертолетом. Продолжаются поиски находившегося на борту мужчины, предположительно владельца летательного аппарата. По первым данным прокуратуры, оба находящихся на борту вертолета были гражданами РФ. Известно, что вертолет вылетел с озера Комо и после краткой посадки в провинции Масса-Каррара направлялся в Олбию (о. Сардиния).