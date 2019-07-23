Источник: установленные в сгоревшем лагере палатки не соответствовали сертификату качества

"В лагере были установлены палатки "Памир-30". Они имели сертификат соответствия, в котором указано, что продукция отвечает требованиям пожарной безопасности и относится к умеренно горючей группе. Но, по предварительной информации, палатки не соответствовали этому сертификату, они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели практически дотла", - сказал источник. Он добавил, что сертификация - это добровольная система.

Ранее другой источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе следственных действий будут изучаться свойства материалов, из которых были сделаны палатки. "Судя по всему, они загорелись, как порох, но нормативных противопожарных требований к материалам, из которых сделаны палатки, не предусмотрено", - сказал он. Источник сообщил, что причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток. Пожар начался ночью, по одной из версий, персонал пытался потушить его самостоятельно и поздно вызвал пожарных. К моменту их прибытия уже горело 20 палаток на общей площади 2,4 тыс. кв. м.