Неверов видит причину трагедии в лагере "Холдоми" в невыполнении закона о детском отдыхе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Причина трагедии в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка, состоит в невыполнении на местах принятого Госдумой закона о безопасности детского отдыха. Об этом заявил во вторник ТАСС вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"После трагедии [на Сямозере] в Карелии был принят закон, который в достаточной мере регламентировал вопросы необходимой безопасности детского отдыха. Появились официальные реестры организаций отдыха детей в регионах, за которые отвечают власти региона и соответствующие ведомства. И когда сейчас повсеместно звучат заявления о том, что будут проведены проверки детских лагерей, то возникает вопрос, почему это не было сделано ранее, и тем более неуместно звучат слова губернатора региона о том, что он и не знал, что есть такой палаточный лагерь", - сказал Неверов ТАСС, отвечая на вопрос о необходимости поправок в законодательство после трагедии в Хабаровском крае.

"Закон есть. И его нужно выполнять. Можно вносить ужесточения, новые поправки, но от этого не будет толку, если на нормы закона обращают внимание только тогда, когда случаются такие трагедии и гибнут дети", - подчеркнул лидер парламентского большинства.