СМИ: полиция проверяет информацию о минировании ЦИК Украины

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Украинские взрывотехники проверяют здание Центральной избирательной комиссии после сообщения о минировании. Инцидент произошел на фоне проведения обработки электронных бюллетеней после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Мы находимся у здания ЦИК. Сотрудник Госохраны попросил нас выйти из здания, пока оно не будет проверено. Взрывотехники уже прибыли и проверяют здание", - сообщила во вторник в прямом эфире корреспондент канала "112 Украина".

Она подчеркнула, что перед тем, как поступило сообщение о том, что здание может быть заминировано, комиссия обработала почти 100% электронных протоколов голосования. "Осталось менее 2%", - уточнила журналист.

Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.