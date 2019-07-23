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СМИ: более 25 человек пострадали в аварии с двумя школьными автобусами в Канаде

Автобусы после столкновения загорелись, отмечает телеканал CTV

ОТТАВА, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 25 человек получили ранения в результате аварии с участием двух школьных автобусов на шоссе недалеко от Монреаля (провинция Квебек). Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел после резкой остановки автомобиля на трассе, в который врезался сначала один автобус, а потом и второй. Автобусы после столкновения загорелись.

Всего в школьных автобусах находились 50 детей, водители и два сопровождавших взрослых. В результате 25 детей и двое взрослых получили легкие травмы и были отправлены в больницу. Из-за ДТП часть трассы была перекрыта. Движение по ней будет восстановлено в ближайшее время.

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