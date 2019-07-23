Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве увеличилось до 86

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy food в Москве увеличилось до 86, об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о 75 пострадавших.

"По состоянию на 15:00 23.07.19 зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз "сальмонеллез" установлен у 50 заболевших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост количества зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию Healthy food.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции.

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.