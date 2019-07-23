Суд в Москве продлил арест экс-министру Абызову до 25 октября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока ареста на три месяца в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Срок следствия по делу продлен до декабря 2019 года.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Абызову на три месяца, то есть до 25 октября", - огласил постановление судья Артур Карпов. Кроме того, аналогичное решение суд принял в отношении двух других фигурантов дела - президента новосибирской региональной федерации самбо, бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова и директора по экономике и финансам компании "Рэмис" Галины Фрайденберг. Как заявил ТАСС адвокат Александр Аснис, данное решение будет обжаловано в Московском городском суде.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максима Русакова, экс-гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.

Позиции сторон

В ходе заседания следователь приобщил к материалам дела протоколы допросов обвиняемых, в частности Абызова, в которых они "высказались по существу обвинений", вину не признали и отказались от дальнейшей дачи показаний. "Обвиняемый Степанов отказался от дачи образцов голоса", - отметил представитель СК. Мотивируя свое ходатайство, следствие отмечает, что в рамках расследования необходимо назначить и провести фоноскопическую экспертизу, допросить свидетелей и продолжить осмотр документов по делу. Прокурор в полном объеме поддержала доводы следствия о продлении обвиняемым срока ареста еще на 3 месяца, сославшись на то, что по делу установлены не все участники преступления.

Адвокаты обвиняемых попросили суд проявить гуманность и заявили об алиби у фигурантов, что их право на защиту "грубо нарушается" следствием, причастность к совершению инкриминируемых преступлений не установлена. Они попросили также суд смягчить им меры пресечения на домашний арест или залог.

"Действия подзащитного Михаила Абызова необходимо переквалифицировать с четвертой части на третью часть статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал один из адвокатов экс-министра Руслан Кожура. В связи с этим защита Абызова полагает, что после переквалификации обвинения на менее тяжкое преступление и исключения из обвинения статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") его необходимо отправить под домашний арест по адресу: Одинцовский район, Ильинское шоссе, деревня Жуковка. По словам адвоката Сергея Дрозда, смягчить меру пресечения также следует в связи с тем, что "мать и дети Абызова находятся в беспомощном состоянии". Суд счел неубедительными доводы защиты.

Во время заседания суд дал время на перерыв, чтобы Абызов принял необходимые ему лекарства. Сам Абызов в ходе рассмотрения ходатайства следствия назвал уголовное дело в отношении себя и других фигурантов "большим глобальным абсурдом", а также заявил, что следствие оказывает на него давление и не предоставляет ему свидание с семьей и разрешение на посещение церкви. "Я не совершал преступлений, в которых меня подозревает и обвиняет следствие. Не совершал я хищение денежных средств и категорически отрицаю, что я создал преступное сообщество. За четыре месяца нахождения в СИЗО я понял, что все это большой глобальный абсурд", - подчеркнул обвиняемый.

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