Оперативники провели обыски в бизнес-центрах Петербурга по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во вторник провели масштабные обыски как минимум в пяти бизнес-центрах Петербурга в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах города.

"Обыски проводились в нескольких бизнес-центрах и квартирах города. Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

По данным региональных СМИ, обыски прошли по 20 адресам в Петербурге, в том числе в пяти бизнес-центрах, а мошенничество, по признакам которого возбуждено уголовное дело, связано со сферой рекламы строительных материалов.