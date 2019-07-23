Прокурор просит суд приговорить экс-замдиректора ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы назначить девять лет колонии бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову, обвиняемому в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей. Как уточнила ТАСС адвокат другого фигуранта дела - бывшего директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталия Морусова - Мария Кузнецова, суд огласит приговор в отношении подсудимых 29 июля.

"Сегодня в ходе прений сторон в Гагаринском районном суде Москвы прокурор попросил назначить моему подзащитному семь лет колонии, а Коршунову - девять лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд удалился в совещательную комнату и огласит приговор 29 июля в 14:00 мск", - сказала защитник.

Кроме того, по ее словам, гособвинитель попросил суд назначить в качестве дополнительного наказания штраф в размере 1 млн рублей для Коршунова, а для Морусова - 300 тыс. рублей, а также лишить экс-замдиректора ФСИН классного чина. "Наши подзащитные попросили суд вынести справедливый приговор", - резюмировала адвокат.

Потерпевшая сторона в лице ФСИН заявила иск к обвиняемым на сумму причиненного им ущерба - 263 млн рублей.

По данным следствия, Коршунов и гендиректор ООО "Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Соучастники создали видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта. В действительности же обувь изготовлялась из более дешевых и не предусмотренных контрактом материалов на оборудовании "ДАЦЕ Групп", которое они разместили в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. По указанию Коршунова к изготовлению обуви были привлечены заключенные.

Ранее в ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в Гагаринском суде в особом порядке осенью прошлого года. Арутюнян был приговорен к 3,5 года колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки.