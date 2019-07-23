Хабаровские власти рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в лагере детей

ХАБАРОВСК, 24 июля /ТАСС/. Состояние двух мальчиков, обратившихся за медицинской помощью после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, оценивается как удовлетворительное. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Двое детей с отравлением угарным газом доставлены в детскую краевую больницу. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Детей доставили без родителей, они дали свое согласие на перевозку и госпитализацию", - сказал представитель пресс-службы. Их доставили в город вертолетом.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.