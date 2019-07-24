Погибшую при пожаре в лагере в Хабаровском крае девочку похоронят в четверг

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Десятилетнюю девочку, которую нашли погибшей после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, похоронят 25 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре. В результате пожара погибли четверо детей.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Первые похороны состоятся завтра. Такое решение приняли родители девочки, которая первой погибла в ночь трагедии", - сказал представитель пресс-службы. Материальную помощь семьи окажет Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Этой девочке накануне должно было исполниться 11 лет.

"Что касается детей, которые скончались позже в больнице поселка Солнечный, - двое из Комсомольска-на-Амуре, одна девочка из Амурска - их тела будут доставлены в город сегодня. Пока, предварительно, на 26 число могут быть назначены похороны еще двух детей, но это зависит от желания родителей", - сказал представитель пресс-службы.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.

Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.