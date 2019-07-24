В Приамурье уровень воды в реках превысил норму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

В Приамурье 19 июля было объявлено штормовое предупреждение в связи с мощным циклоном. Днем 20 июля по северным районам прошли дожди, а 21-22 июля - почти на всей территории области, местами были они и 23 июля. В регионе сохраняется неустойчивая погода с дождями.

"Повышается уровень воды на реках Амур и Зея. Уровень воды в Амуре в районе села Джалинда выше нормы на 1,63 м. Уровни воды в реке Зея на участке Мазаново - Благовещенск выше нормы на 0,3-1,5 м", - говорится в сообщении.

Как уточняется, после выпавших осадков на реках области продолжают формироваться и проходить паводки. Неблагоприятная обстановка складывается в Селемджинском районе на реке Селемдже. В период по 27 июля ожидается подъем уровня воды в районе села Норск на 1,7-2,2 м, вода может подняться до отметки 650-700 см. В районе села Богословка в период по 28 июля ожидается подъем уровня воды на реке Селемдже на 2,2-2,7 м, до отметки 700-750 см.

"В муниципальных образованиях проводятся превентивные мероприятия по минимизации последствий дождевого паводка. Пожарные и спасатели оказывают помощь населению. Спасатели аэромобильной группировки в составе 30 человек и 10 единиц техники с целью защиты населенного пункта укрепляют дамбу в селе Норск", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Амурском гидрометцентре, в ближайшие два дня в регионе ожидается прохладная и дождливая погода. В частности, в Благовещенске в среду во второй половине дня прогнозируется сильный дождь, он будет продолжаться ночью и должен прекратиться в четверг в связи с отходом циклона на восток.

"Но сутки на территории области ожидается погода с дождями разной интенсивности - слабыми, умеренными и местами сильными. И прохладно, что не очень комфортно для середины лета. Температурный фон достаточно низкий: в среду по области ждут не выше 23 градусов, по северным районам еще меньше 14-19 градусов, а по крайним северным 8-13 градусов - и это в дневные часы", - отметили ТАСС в гидрометцентре.

О паводковой ситуации

Ранее сообщалось, что над ликвидацией последствий ливней и предупреждением чрезвычайных ситуаций в области работают более 300 человек. Во вторник подразделения главного управления МЧС России по Амурской области переведены в режим функционирования чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и образования паводка на территории области. В среду из-за ухудшения паводковой обстановки в регионе в повышенную готовность приведены спасательные отряды в Амурском общевойсковом объединении Восточного военного округа.

Режим ЧС введен в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея, Благовещенск, а также в селе Тыгда Магдагачинского района. По оперативной информации, в регионе подтоплено 12 частных жилых домов, в которых проживает 30 человек, в том числе 7 детей. Также подтоплено 467 придворовых территорий, 17 участков автомобильных дорог, автомобильный мост, шахта и два административных здания. Без транспортного сообщения остались два населенных пункта Зейского района - п. Гулик и с. Ивановка.