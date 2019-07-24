В Тольятти загорелось кафе на площади 1,6 тыс. кв м

ТАСС, 24 июля. Пожар произошел ночью в здании кафе в Центральном районе Тольятти на площади 1,6 тыс. кв. м. В результате пожара пострадал мужчина, сообщили в среду ТАСС в ГУ МЧС по Самарской области.

"Поступило сообщение о пожаре в помещении на первом этаже кафе. Площадь пожара составила 1600 кв. м. Погибших нет, пострадал один человек (мужчина 1960 г.р.) направлен в Тольяттинскую городскую больницу в ожоговое отделение", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 00:38 (23:38 мск). Пожару был присвоен повышенный ранг, в 03:02 (02:02 мск) ликвидировали открытое горение, в 03:46 (02:46 мск) - полностью устранили последствия.

"Для ликвидации пожара привлечено 80 человек, 24 единиц техники, в том числе от МЧС России 62 человек, 16 единиц техники", - добавили в ведомстве.