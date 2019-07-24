Представившиеся медработниками неизвестные обокрали московскую пенсионерку

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Неизвестные женщины под видом медработников украли у пенсионерки на севере Москвы деньги и ювелирные изделия более чем на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне вечером в полицию обратилась пенсионерка 1939 года рождения. Установлено, что она впустила к себе в квартиру на ул. 2-я Квесисская, 9 двух неизвестных женщин, которые представились медработниками, и под предлогом обмена старых денег на новые ввели ее в заблуждение, и, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, украли деньги, ювелирные изделия, и скрылись", - рассказали в ведомстве.

Материальный ущерб составил около 1,57 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").