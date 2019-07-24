Адвокат Шестуна подала жалобу в ЕСПЧ на продление ему срока ареста

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Каринна Москаленко, адвокат экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, содержащегося в СИЗО "Матросская тишина" по обвинению в мошенничестве, направила очередную жалобу о нарушении его прав в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом она сообщила в среду ТАСС.

"В Европейский суд по правам человека направлено уже несколько жалоб экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна - на отсутствие оснований для применения меры пресечения в виде содержания под стражей, бесчеловечные условия содержания в следственном изоляторе, неоказание надлежащей медицинской помощи, - сказала она. - Жалоба Шестуна по нарушению статей 5.3 и 5.4 (право на свободу и личную неприкосновенность) была коммуницирована, и нам осталось дождаться решения суда по существу жалобы".

Москаленко также уточнила, что на этой стадии Европейский суд может рассматривать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Мы сообщили суду, в каких условиях содержится Александр, о том, что он преждевременно лишен свободы, что по-своему может предопределять будущий приговор", - отметила адвокат.

Со слов Москаленко, правительство РФ ответило в этой связи ЕСПЧ, что российскими судами нарушений не допущено. "Сторона заявителя предоставила конкретные доказательства нарушений, а правительство ограничилось общими фразами", - считает правозащитница.

ТАСС ранее сообщал, что представители защиты Шестуна осенью 2018 года и в январе 2019 года обращались в ЕСПЧ с жалобой на условия его содержания в следственном изоляторе. Речь идет о нарушении статьей 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и 18 ("Пределы использования ограничений в отношении прав") Европейской конвенции. В Страсбурге эти обращения приняли.

Следственный комитет РФ предъявил Шестуну обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.