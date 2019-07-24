Сотрудник МЧС стал фигурантом дела о халатности в связи с пожаром в палаточном лагере

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в связи с пожаром в детском палаточном лагере в Хабаровском крае и задержал сотрудника МЧС. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сегодня возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК ("Халатность")", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что перед следователями стоит задача дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых была возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в загородном лагере. "Как полагает следствие, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения", - сказала Петренко. Ранее по факту пожара были задержаны владелец и директор лагеря Виталий Бурлаков и Максим Кузнецов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По словам Петренко, уголовные дела объединены в одно производство.

Как сообщил накануне источник в правоохранительных органах, инспекторы пожарного надзора проводили противопожарную тренировку с вожатыми детского палаточного лагеря. "Тренировка проводилась в предыдущую смену 11 июля, в том числе по эвакуации в случае пожара, именно в палаточном лагере на территории базы отдыха "Холдоми". Инструктаж проводился с вожатыми", - сказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил ТАСС, что в России нет нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности к палаточным лагерям, так как они не являются стационарными объектами. Согласно сайту турбазы, в летний и осенний каникулярный период на территории комплекса организован детский оздоровительный лагерь (250 человек за одну смену), который входит в реестр детских оздоровительных лагерей по Хабаровскому краю. По словам собеседника агентства, возможность запрета на размещение детей в палатках на территории официально зарегистрированных детских лагерей никак не регламентирована.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. По последней информации, в результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли.