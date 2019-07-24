Попавшую в больницу девочку из Ленобласти били кухонным молотком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Трехлетнюю девочку, которую несколько дней назад нашли в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области с разбитой головой, били молотком для отбивания мяса. В этом подозревают женщину, которая присматривала за ребенком. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, сообщило в среду региональное управление СК.

"По версии следствия, 22 июля подозреваемая находилась в своей квартире, расположенной на одной из улиц поселка Мга. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла множественные удары, предположительно, кухонным молотком для отбивания мяса по голове и различным частям тела трехлетней девочки, оставленной матерью на ее попечение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Подозреваемая была задержана накануне, ее уже допросили следователи.

Девочку нашли в понедельник вечером, она была госпитализирована, медики оценили ее состояние как тяжелое. В отношении ее матери был составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).