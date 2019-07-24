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Россияне не пострадали в результате ДТП с автобусом в Анталье

В генконсульстве России сообщили, что в автобусе находились граждане Польши и Норвегии

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса в курортном городе Анталья на юге Турции. Об этом сообщили в среду ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Подтверждаем ДТП в Анталье. По информации полиции и управления по культуре, среди пострадавших российских граждан нет. Граждане были из Польши и Норвегии", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Anadolu сообщило об аварии с туристическим автобусом в районе Кемер в провинции Анталья, которая произошла накануне. По данным агентства, водитель транспортного средства потерял управление и автобус вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали 25 человек.

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