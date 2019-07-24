{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число погибших от ударов молний в Индии достигло 32 человек

Правительство шатата Бихара выплатит родственникам погибших денежную компенсацию в размере $5,7 тыс.

ТАСС, 24 июля. По меньшей мере 32 человека скончались за сутки в результате ударов молний во время проливных дождей, которые продолжаются в штате Бихар на северо-востоке Индии. Об этом в cреду сообщает журнал India Today.

"Правительство Бихара выплатит родственникам каждого погибшего денежную компенсацию в размере $5,7 тыс.", - заявил представитель местных властей. Отмечается, что среди жертв стихии есть женщины и дети. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 102 погибших из-за наводнений и 11 убитых ударами молний в штате Бихар.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочленные несчастные случаи.

Теги
Индия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, где находились 15 человек
Читать полностью