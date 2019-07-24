В Белоруссии за ввоз гашишного масла задержали россиянина

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Гражданин России задержан при попытке ввоза из Польши на территорию Евразийского экономического союза алкогольного напитка, содержащего наркотические средства, перемещение которых через таможенную границу ЕАЭС запрещено. Об этом говорится в сообщении Гродненской региональной таможни, опубликованном в среду на сайте ведомства.

"При проведении таможенного контроля в сопровождаемом багаже водителя, следовавшего через пункт пропуска "Берестовица", обнаружена стеклянная бутылка с надписью Cannabis, внутри бутылки находилась часть растения зеленого цвета", - отмечается в сообщении.

В результате экспертизы было установлено, что прозрачная жидкость зеленого цвета содержит масло каннабиса (гашишное). "В перерасчете на сухой остаток масса вещества составила почти 0,6 г, а фрагмент невысушенного растения массой более 8 г находившийся в бутылке, является наркотическим средством марихуаной", - уточнили в Гродненской таможне. По данному факту ведется проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

Представители белорусской таможни напомнили о необходимости учитывать существующий запрет на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС алкогольных напитков, чая, шоколада, леденцов и других продуктов, содержащих наркотические средства, продажа которых разрешена в некоторых странах. За незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предусмотрена уголовная ответственность, отметили в таможне. Там уточнили, что перемещение через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров допускается только в виде лекарств для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества необходимых препаратов.