В порту Кубани из-за нарушений задержали судно под флагом Молдавии

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Судно под флагом Молдавии задержано в порту Краснодарского края из-за неудовлетворительного технического состояния. Экипаж несколько месяцев не получал зарплату, сообщается в среду на сайте Российского профессионального союза моряков.

"В порту Ейск после инспекции государственного портового контроля задержано судно Lizori (флаг Молдавии). Причин для этого оказалось достаточно: плохое техническое состояние и такое же отношение к труду моряков <…> Согласно базе данных Equasis, судно принадлежит DonbassTransitService Ltd, хотя на борту размещен список сотрудников фирмы ТОВ "СК" "АРГО" [херсонская судоходная компания], ТОВ "ENIPE", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные Международной федерации транспортников отмечается, что моряки обратились за помощью в возмещении долга по зарплате в размере $11,23 тыс., а также в решении вопроса возвращения домой. "В ходе проверки выяснилось, что работодатель в принципе установил мизерные зарплаты, но и эти крохи не выплачивал. После [инспекции государственного портового контроля] моряки получили деньги за два месяца, но, чтобы теплоход мог покинуть Ейск, этого оказалось мало. Поскольку Lizori находится в ужасном техническом состоянии, решается вопрос о перегоне судна на ремонт в Херсон. Для оценки ситуации на борт прибыли сотрудники Украинского регистра судоходства", - уточняется в сообщении.