Движение всех поездов дальнего следования восстановлено после аварии в Коми

СЫКТЫВКАР, 24 июля. /ТАСС/. Первые пять пассажирских поездов проследовали по восстановленному участку железнодорожного пути на станции Керки Северной железной дороги (СЖД) в Сосногорском районе Республики Коми. Движение всех поездов дальнего следования восстановлено, сообщила в среду пресс-служба СЖД.

"После открытия движения поездов по одному пути через станцию Керки Северной железной дороги проследовали пассажирские поезда. Восстановлены в обращении все поезда дальнего следования по этому участку", - говорится в сообщении.

По отремонтированному пути уже прошли пять поездов в Воркуту из Москвы, Новороссийска и Нижнего Новгорода, из Лабытнанг и Воркуты - в Москву. Возобновлены 22 поезда из Воркуты в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Адлер, Новороссийск, из Лабытнанг в Москву, а также все эти составы в обратном направлении, поезда на юг из Сосногорска, поезд Сыктывкар - Усинск. Также на 24 июля назначен поезд Котлас - Москва.

Возобновлено пригородное сообщение, назначены поезда из Печоры в Усинск и обратно. В течение дня планируется полностью восстановить график движения поездов на участке Сосногорск - Ираель. Ряд пассажирских поездов следуют специальным графиком для сокращения времени задержки. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре, а также проследить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.

Движение через станцию Керки было прервано ночью 22 июля в результате подмыва пути и последующего схода 23 вагонов грузового поезда. В течение 48 часов произведены работы по уборке сошедших вагонов, установке водопропускной трубы, возведению насыпи железной дороги. Уложены рельсы на один путь. Железнодорожники продолжают работы по восстановлению второго и третьего путей станции Керки.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми, за минувшую ночь железнодорожники проложили 50 метров железнодорожного полотна для восстановления движения по одной ветке. В аварийно-восстановительных работах по-прежнему задействовано 419 человек и 59 единиц техники.