Завершено следствие по делу экс-директора фабрики "Меньшевик", обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему директору фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, устроившему стрельбу на предприятии и застрелившему охранника. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Бастраков.

"Нас уведомили об окончании следствия, Илье Аверьянову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Следователь вменяет ему п. "б" ч. 2 ст. 105 ("Убийство лица при осуществлении им служебной деятельности") и по ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ. Мой подзащитный не признает себя виновным в умышленном убийстве, мы считаем, что доказательства умышленного причинения смерти отсутствуют. Защита настаивает на том, что Аверьянову следует инкриминировать совершение преступления по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - рассказал защитник.

По словам адвоката, защита обжалует квалификацию предъявленного обвинения.

Ранее Московский городской суд продлил Аверьянову срок ареста до конца октября.

Конфликт на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве произошел 27 декабря 2017 года. По данным ГСУ СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с действующим руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения умер. Аверьянов скрылся сразу после стрельбы и был задержан 28 декабря. В ходе допроса он не признал вину, свои действия расценил как самооборону. Ранее в суде он сообщал, что случайно застрелил охранника предприятия во время борьбы за ружье, намерений причинить вред здоровью и убить человека у него не было.

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