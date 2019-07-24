{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала подозреваемого в краже икон из лавки в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Мужчина похитил иконы на сумму 82 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже икон из лавки паломника в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 42-летний местный житель обратился с заявлением о краже двух икон из лавки паломника на территории лавры. "Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД в результате оперативно-профилактических мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 50-летний житель Хотькова", - сообщила Петрова.

Также полицейские установили причастность задержанного еще к двум аналогичным преступлениям на территории лавры. Общая сумма ущерба составила 82 тыс. рублей. Похищенные иконы мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, санкция статьи 158 УК РФ ("Кража") предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
Россия
Выборы в Мосгордуму - 2019
Следственный комитет возбудил дело по факту незаконного митинга у Мосгоризбиркома
По данным Главного следственного управления СК по Москве, участники движения, организовавшего митинг, также угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий
Читать полностью