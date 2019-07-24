Полиция задержала подозреваемого в краже икон из лавки в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже икон из лавки паломника в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 42-летний местный житель обратился с заявлением о краже двух икон из лавки паломника на территории лавры. "Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД в результате оперативно-профилактических мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 50-летний житель Хотькова", - сообщила Петрова.

Также полицейские установили причастность задержанного еще к двум аналогичным преступлениям на территории лавры. Общая сумма ущерба составила 82 тыс. рублей. Похищенные иконы мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, санкция статьи 158 УК РФ ("Кража") предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.