Следственный комитет возбудил дело по факту незаконного митинга у Мосгоризбиркома

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения несогласованного митинга около здания Мосгоризбиркома. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"По результатам проведенной проверки следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"), - сказали в ГСУ. - По данным следствия, в июле участники одного из движений с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности организовали проведение на территории Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома".

По данным ГСУ, участники движения, организовавшего митинг, также угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий. В рамках расследования уголовного дела следователи допрашивают организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований. Санкция статьи 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около 1 тыс. человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице.