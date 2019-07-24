Бывшего главу наукограда Циолковский приговорили к шести годам за мошенничество

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему главе закрытого административно-территориального объединения (ЗАТО) Циолковский в Амурской области Николаю Кохно, обвиняемому в мошенничестве. Ему назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Приговором Благовещенского городского суда от 24 июля 2019 года осужден бывший глава администрации ЗАТО Циолковский. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что бывший глава администрации ЗАТО Циолковский узнал о планах ОАО "Российские космические системы" провести в первой половине 2015 года переговоры на закупку комплекса работ по строительству здания своего представительства на космодроме Восточный. Осужденный использовал эту информацию в собственных целях. Кохно пообещал руководителю одной из подрядных организаций обеспечить победу в конкурсных процедурах за определенную сумму. В действительности бывший чиновник возможности влиять на решение руководства ОАО "Российские космические системы" не имел. В конце февраля - начале марта 2015 года Кохно предложил расплатиться за якобы оказанную помощь однокомнатной квартирой в Благовещенске. После подписания договора подряда руководитель коммерческой организации, думая, что это заслуга главы ЗАТО Циолковский, перечислил на его счет 2,2 млн рублей в качестве оплаты.

"Иск, заявленный потерпевшей стороной на сумму свыше 2,2 млн рублей суд удовлетворил в полном объеме", - отмечается в сообщении. Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, ущерб не возместил. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, глава администрации наукограда Циолковский Николай Кохно был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Циолковский (бывший ЗАТО Углегорск) находится в 180 км к северу от Благовещенска, возле космодрома Восточный. В нем живут около 6,5 тыс. человек, в числе которых работники космодрома.