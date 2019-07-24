В Рыбинске подростки сняли на видео избиение сверстника

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Подростки в Рыбинске Ярославской области избили сверстника и сняли инцидент на видео. Следственные органы проведут проверку по факту произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. Школьники оскорбляют, бьют ногами и руками лежащего на земле подростка. По данным местных СМИ, пострадавшему 14 лет, подросткам, участвовавшим в избиении, от 12 до 16 лет.

"Материал проверки по обстоятельствам, отраженным на видео, в настоящее время находится в органах внутренних дел. Следственными органами СК России по Ярославской области перед Рыбинкой городской прокуратурой инициирован вопрос о передаче указанных материалов проверки из полиции в следственный отдел по городу Рыбинску СУ СК РФ по Ярославской области для соответствующей правовой оценки на предмет наличия в действиях участников видео состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в дежурную часть полиции обратился житель Заволжского микрорайона Рыбинска. Он рассказал, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои.

"Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе ведомства.