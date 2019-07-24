Высокопоставленного калининградского полицейского заподозрили во взяточничестве

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Бывший начальник отдела полиции города Светлый в Калининградской области задержан по подозрению в получении взяток на сумму в 1 млн рублей от нелегального добытчика янтаря. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании для него меры пресечения, сообщается в среду на официальном сайте регионального следственного управления СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Светловскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый в настоящее время возглавляет отдел полиции в другом муниципалитете, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, не став уточнять, где именно он работает. По сообщению пресс-службы областного УМВД, в отношении задержанного назначено проведение служебной проверки. "В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность".

Информация о преступлениях задержанного была получена при расследовании уголовного дела против сотрудника того же отдела МВД, обвиняемого во взяточничестве. По данным следствия, с июня 2015 года по октябрь 2016 года задержанный в сговоре с одним из своих подчиненных не менее двух раз в неделю получал от одного из нелегальных добытчиков янтаря взятки за покровительство в незаконном промысле. В общей сложности полицейскими таким образом было получено свыше 1 млн рублей.

Бывший начальник Светловского отдела полиции допрошен, в его доме и служебном кабинете проведены обыски.