Полиция задержала мужчину по подозрению в избиении 8-летнего сына в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в том, что он толкнул свою неродную 16-летнюю дочь во время ссоры, у которой на руках находился его восьмилетний сын. В результате мальчик упал на пол и ударился, а затем подозреваемый еще раз намеренно ударил входной дверью ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в среду в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 41-летнего отца ребенка", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, ребенок в результате инцидента попал в больницу, врачи нашли у него различные травмы и оценили его состояние как тяжелое. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу.